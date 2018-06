Mondiali: Blatter a Mosca

MOSCA, 20 GIU - L'ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, sospeso per sei anni nel 2016 per il controverso versamento di 1,8 milioni di euro all'ex n.1 Uefa Michel Platini, è a Mosca e dovrebbe incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Il Cremlino ha sottolineato che Blatter è in Russia in visita privata e i suoi eventuali incontri sono anch'essi di natura privata e non ufficiale.