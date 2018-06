Mondiali: Neymar si allena regolarmente

ROMA, 20 GIU - Neymar è regolarmente in campo con i suoi compagni nell'allenamento che la Selecao sta svolgendo nel centro dove si prepara a Sochi. La seduta è a porte chiuse, ma la Federcalcio brasiliana (Cbf) ha diffuso via Twitter delle immagini che ritraggono 'O Ney' che lavora con il pallone e prova gli schemi offensivi del ct Tite. Il giocatore, che in mattinata si era sottoposto a fisioterapia, sembra quindi aver recuperato dai problemi alla caviglia destra accusati ieri e dovrebbe essere disponibile per la partita di venerdì contro il Costarica. Nel frattempo il Brasile lavora 'in segreto', visto che oggi non sono previste attività per la stampa.