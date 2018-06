Travelers Championship, i big in campo

ROMA, 20 GIU - Justin Thomas per riprendersi la vetta mondiale, Brooks Koepka per stupire ancora dopo la doppietta show allo Us Open. E Jordan Spieth (campione in carica) per dimenticare le delusioni di un anno fin qui avaro di sussulti e bissare il successo dello scorso anno. Senza dimenticare il nordirlandese Rory McIlroy, l'australiano Jason Day (in cerca di rivincite) e il campione Masters Patrick Reed. Il PGA Tour torna protagonista con il Travelers Championship (21-24 giugno). A Cromwell (nel Connecticut, Stati Uniti) scenderanno in campo i numeri 2, 4, 5, 7, 9 e 11 al mondo. Questi i big più attesi di un torneo che vanterà un field di assoluto livello. Ma sul green del TPC River Highlands (par 70) saranno tanti i campioni da tenere d'occhio. Dal britannico Paul Casey agli americani Bubba Watson, Pat Perez, Daniel Berger, Patton Kizzire, Patrick Cantlay, Charley Hoffman, Bryson DeChambeau e Jim Furyk (capitano della selezione a stelle e strisce alla prossima Ryder Cup di Parigi, 28-30 settembre).