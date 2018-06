Milan: 'socio Li vicino'

MILANO, 19 GIU - Mentre il proprietario cinese del Milan, Li Yonghong, cerca un nuovo socio, circa trecento tifosi rossoneri, fra cui alcuni nomi eccellenti, attendono di entrare a far parte dei piccoli azionisti, che si dividono lo 0.07% del club. L'associazione 'Milanisti 1899', editrice di Radio Rossonera, in un progetto di azionariato diffuso, nei mesi scorsi ha infatti sottoscritto per 25mila euro circa 48mila azioni inoptate e venerdì attendeva dal cda il gradimento all'emissione dei nuovi titoli da regalare ai suoi 274 iscritti come 'kit di benvenuto'. "Come ci ha spiegato il Milan - racconta Giuseppe La Scala, presidente di 'Milanisti 1899' - l'iter è stato sospeso per non modificare la struttura dell'assemblea, con i suoi circa 110 piccoli azionisti, come prospettata ai potenziali acquirenti. Fassone ci ha detto che le trattative sono in fase avanzata, e si spera di concluderle fra la fine di giugno e metà luglio".