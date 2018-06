Basket: Goudelock saluta la EA7

MILANO, 19 GIU - Il miglior giocatore delle ultime finali scudetto, Andrew Goudelock, con un post su Instagram, annuncia l'addio all'EA7 Milano. "Non penso - si legge - che resterò qua, ma lascerò questo posto come uomo e come giocatore di basket migliore. Voglio ringraziare l'Olimpia per l'opportunità". L'EA7 aveva la possibilità di uscire dal ricco contratto entro inizio luglio, un'opportunità che Milano sembra intenzionata a cogliere, anche per gli imminenti acquisti di Della Valle (già annunciato dal presidente Proli) e di Nedovic. "È stata una stagione - evidenzia Goudelock - piena di alti e bassi, ma alla fine tutto è andato bene. Ringrazio tutti i tifosi per il loro supporto e per averci sempre creduto".