Milan a Nyon, al via udienza Uefa

MILANO, 19 GIU - Ha preso il via a Nyon, in Svizzera, l'udienza davanti alla Camera giudicante della Uefa, chiamata a decidere sulle sanzioni contro il Milan, che rischia anche l'esclusione dalle coppe europee dopo la doppia bocciatura del Settlement Agreement. La delegazione rossonera guidata dall'ad Marco Fassone proverà a difendersi per ottenere sanzioni meno dure di quella richiesta dalla Camera investigativa. Entrambe le parti esporranno le proprie tesi davanti ai cinque giudici della Camera giudicante, che potrebbe riservarsi di decidere nel giro di 48-72 ore.