Mondiali: Tunisia-Inghilterra 1-2

ROMA, 18 GIU - L'Inghilterra ha battuto la Tunisia 2-1 in una partita del gruppo G dei Mondiali di Russia 2018 giocata questa sera a Volgograd. Protagonista della serata Harry Kane autore di una doppietta. Nazionale dei tre Leoni in vantaggio dopo 11 minuti: Hassen si supera togliendo dalla porta il colpo di testa di Stones, ma nulla può sulla ribattuta di Kane che porta l'Inghilterra in vantaggio. Sembrerebbe una partita in discesa invece al 35' arriva il pareggio della Tunisia: Sassi trasforma il rigore fischiato un paio di minuti prima per il contatto in area inglese tra Walker e Fakhreddine Ben Youssef. La ripresa è quasi un monologo con gli inglesi votati all'attacco alla ricerca del gol della vittoria. Gol che arriva quasi allo scadere: sull'ultimo angolo della partita la palla carambola tra due giocatori e finisce sulla testa di Kane che da pochi metri la gira a fil di palo, imprendibile per Ben Mustapha.