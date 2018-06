Mondiali: Capello boccia le big, 'lente e senza idee'

ROMA, 18 GIU - Fabio Capello 'boccia' il Mondiale, o almeno ciò che si è visto finora. Parlando ai microfoni Rai di 'Radio anch'io_Sport', l'ex tecnico di Milan, Roma e Real Madrid esprime per l'Italia "il rammarico di non esserci. Visto il livello a cui stiamo assistendo, non altissimo, avremmo potuto esserci anche noi. Ma abbiamo fatto di tutti per non esserci". Poi un commento su quanto accaduto in casa Spagna: "faccio il tifo per Hierro che e' stato mio giocatore ma hanno sbagliato a mandare via Lopetegui. C'e' stata arroganza da parte del Real nel trattare il ct della nazionale senza avvisare la federazione ma sappiamo come e' fatto Florentino Perez". Finora, per Capello, è stato un Mondiale noioso perché "si è visto un calcio lento, la condizione fisica generale non è certo ottimale. I pochi gol? Con il possesso palla ricercato continuamente, la sfera torna spesso all'indietro. Non si va verso la porta avversaria e quindi il possesso palla diventa fuffa. E' un modo di giocare rinunciatario. Si hanno poche idee, con i centrocampisti che danno palla all'indietro ogni volta che la recuperano. A deludermi più di tutti e' stato il Brasile. Comunque le big cresceranno con l'andare della partite".