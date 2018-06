Atalanta in ritiro dal 4 luglio

BERGAMO, 18 GIU - Comincerà ufficialmente mercoledì 4 luglio la stagione dell'Atalanta. La società nerazzurra ha comunicato che in quella data si terranno il raduno al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia dei giocatori convocati alle 18 e 30, il tradizionale saluto ai tifosi allo stadio di Bergamo alle 21 e a seguire la partenza per il ritiro in Valseriana. Come sempre, la squadra si allenerà al Centro Sportivo Marinoni di Rovetta soggiornando in albergo a Castione della Presolana nella frazione Lantana di Dorga.