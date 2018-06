Moto: al via test Barcellona

ROMA, 18 GIU - Per la classe regina l'impegno non finisce e, dopo il settimo GP della stagione, la MotoGP resta sul circuito di Barcellona - Catalogna per una giornata di test ufficiali. Ad eccezione del Ducati Team le principali scuderie della massima classe lavoreranno in vista della gara ad Assen e della stagione. L'azione dei piloti in pista è cominciata alle 10:00 e terminerà alle 18:00.