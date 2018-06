Golf: gioia Koepka'vittoria incredibile'

ROMA, 18 GIU - "E' stato un torneo incredibile, mai avrei pensato di poter centrare il back-to-back in un torneo così importante come lo U.S.Open. Un major speciale, giocato in condizioni estreme su un campo, quello dello Shinnecock Hills Gc di Southampton, bello e difficile. Il mio ringraziamento va agli addetti ai lavori e ai tifosi, molto rumorosi ma davvero incredibili". Queste le dichiarazioni di Brooks Koepka, che ha conquistato la 118/a edizione dello U.S.Open di golf, secondo major stagionale, concedendo il bis dopo il successo dello scorso anno. Non accadeva dal 1988-1989, anni del double di Curtis Strange. Che al termine della gara ha avuto il privilegio d'intervistare Koepka, il settimo giocatore della storia del golf a centrare la doppietta nel torneo.