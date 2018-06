Golf: Us Open, Koepka vince ancora

(ANSA-AP) - SOUTHAMPTON (USA), 18 GIU - Lo statunitense Brooks Koepka ha vinto il suo secondo Us Open di golf consecutivo. Non succedeva dal 1989, con Curtis Strange. Secondo l'inglese Tommy Fleetwood, terzo l'altro statunitense Dustin Johnson. Francesco Molinari chiude in venticinquesima posizione a +12.