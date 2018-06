Montezemolo incontra famiglia Schumacher

ROMA, 17 GIU - Luca di Montezemolo ha incontrato la famiglia Schumacher la notte scorsa a Colonia. In occasione dell'inaugurazione del museo dedicato alle imprese e ai cimeli del famoso pilota tedesco, l'ex presidente della Ferrari, grande amico dell'ex pilota tedesco, si è intrattenuto con la famiglia di Michel, arrivata in Germania per l'occasione: oltre alla moglie Corinne, il figlio Mick, pilota che sta ripercorrendo la carriera del padre, per ora in Formula 3, la sorella Gina Maria e Padre Jorge, amico spirituale della famiglia.