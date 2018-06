Motogp, Rossi 'oggi punti buoni'

ROMA, 17 GIU - "Sono contento, abbiamo avuto un buon risultato. Dopo la caduta di Andrea Dovizioso ho capito che potevo puntare al podio e ho preso punti importanti per il Mondiale". Le parole di Valentino Rossi, terzo, a commento della sua gara a Barcellona. "Dopo le prove era chiaro che le Ducati e anche Marc Marquez avevano un ritmo migliore - ha aggiunto il campione di Tavullia - ma oggi ho scoperto di avere un ritmo migliore rispetto a ieri e di poter provare a salire sul podio. Ho preso punti importanti per il Mondiale, su una pista dove l'anno scorso non era andata molto bene (ottavo posto, ndr)".