Moto3, Bastianini vince in Catalogna

ROMA, 17 GIU - Il pilota italiano Enea Bastianini in sella a una Honda ha vinto il gran premio di Catalogna di Moto3, davanti all'altro italiano Marco Bezzecchi su Ktm e all'argentino Gabriel Rodrigo, anch'egli su Ktm. Risicatissimi i distacchi fra il vincitore che ha concluso la gara in 38'36"883, e i rivali saliti sul podio: Bezzecchi ha infatti accusato 167 millesimi di ritardo, e soltanto 3 di più per Rodrigo. Quarto posto per il britannico John McPhee a 257 millesimi. La gara è stata molto combattuta e ricca di colpi di scena. Ci sono state anche tante cadute, ha cominciato Jorge Martin, uno dei favoriti per la vittoria finale; poi in coppia, si sono toccati e sono caduti insieme Nicolò Bulega, Albert Arenas e Aron Canet. Quest'ultimo è uscito dalla pista in barella per un problema alla spalla. Poi è stata la volta di Jaume Masia e Andrea Migno, finiti anch'essi sull'asfalto. Per Bastianini quella conquistata oggi è la terza vittoria, dopo i successi ottenuti a Misano nel 2015 e a Motegi nel 2016.