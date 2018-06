Mondiali: Perù Danimarca 0-1

ROMA, 16 GIU - Perù-Danimarca 0-1 nella seconda partita del Girone C di qualificazione dei Mondiali in Russia. Decisivo il gol, al 14' della ripresa, di Yussuf Poulsen concludendo al meglio un contropiede innescato da Eriksen. Conclusone di sinistro sul primo palo e Danimarca in vantaggio. Per il Perù c'è il rammarico per il rigore (concesso con la Var) e sbagliato da Cueva sul finale del primo tempo. Inutile il forcing dei sudamericani a caccia del pareggio. Troppi gli errori del Perù che si è reso pericoloso in più occasioni ma ha anche sbagliato troppo.