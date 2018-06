Tennis: Federer torna numero 1

ROMA, 16 GIU - Roger Federer torna re del tennis mondiale. Grazie al successo sull'erba di Stoccarda, nella semifinale contro l'australiano Nick Kyrgios, la prossima settimana tornerà a guardare tutti dall'altro nella classifica Atp, spodestando dal trono Rafa Nadal, vittorioso al Roland Garros la settimana scorsa. Federer è tornato a esibirsi dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi tre mesi. Nel torneo tedesco si è sbarazzato dopo 1h54' di un avversario che gli ha dato filo da torcere, senza però riuscire a mettere in dubbio la sua vittoria. Di 6-7 (2), 6-2, 7-6 (5), il successo per il fuoriclasse elvetico che domani in finale se la vedrà contro il canadese Milos Raonic, a sua volta vittorioso sul francese Luca Pouille per 6-4, 7-6 (3), dopo un'1h36'. Con il successo in semifinale a Stoccarda, Federer lunedì avrà 8.820 punti, Nadal invece resta fermo a 8.770. Il controsoprasso è servito.