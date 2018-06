Moto sesta e settima fila per le Aprilia

ROMA, 16 GIU - Nel gran premio di Catalogna, settima prova del mondiale MotoGP, Aleix Espargaró scatterà domani dalla sesta fila dello schieramento. Il suo compagno di squadra Scott Redding subito dietro in settima fila. Nell'ultimo turno di libere Espargarò ha tentato l'assalto alla top ten, che gli sarebbe valso l'accesso diretto alla Q2 e garantito un posto nelle prime quattro file ma si è fermato a meno di mezzo secondo dal decimo posto. Scott Redding si è migliorato rispetto alle cronometrate del mattino e ha finito col crono di 1'40.3 che gli è valso la settima fila. "E' stato un sabato impegnativo - le parole di Espargarò - le nostre performance non sono quelle che ci aspettavamo. Sto soffrendo con il grip e specialmente all'anteriore non ho trovato una mescola che mi convinca del tutto". Per Scott Redding ''è stata una delle migliori giornate. Come ieri, non abbiamo fatto grandi modifiche ma mi sono concentrato sul mio stile di guida e sul trovare il giusto ritmo".