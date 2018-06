Golf: US Open, Johnson in fuga, già fuori 11 star

Emozioni e colpi di scena a non finire allo US Open di golf. Con Dustin Johnson in fuga verso la vittoria (-4 sul totale), inseguito da Scott Piercy e Charley Hoffman (2/i, par). Grande rimonta per Tommy Fleetwood e Brooks Koepka (campione in carica), 4/i insieme all'olimpionico Justin Rose, allo svedese Henrik Stenson e al britannico Ian Poulter (tutti a +1). Mentre Justin Thomas, Alex Noren e Rafa Cabrera Bello (14/i a +4) reggono l'urto e Francesco Molinari (45/o a +7) riesce a passare il taglio. Impresa, questa, non riuscita a Tiger Woods, Jordan Spieth, Rory McIlroy, Jason Day, Jon Rahm, Sergio Garcia, Bubba Watson, Martin Kaymer, Danny Willett, Matt Kuchar ed Ernie Els, tutti eliminati. Undici tra i protagonisti più attesi non hanno guadagnato l'accesso alla fase finale del secondo major stagionale. Sul green dell'Hinnecock Hills GC di Southampton (New York) lo show non è mancato. Dopo il successo del 2016 Johnson (leader mondiale) insegue il double. A 36 buche dal termine l'americano vanta 4 lunghezze sugli inseguitori. Mentre è sfumata, per Woods, la possibilità di centrare il poker di vittorie nel torneo a dieci anni dall'ultimo trionfo. "Ho giocato male", ha detto il californiano. (ANSA).