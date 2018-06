Catalogna, libere Motogp, Dovizioso vola

ROMA, 16 GIU - Andrea Dovizioso è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere della Motogp sul circuito di Barcellona dove domani si correrà il gran premio di Catalogna. Il pilota della Ducati ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) e il britannico Cal Cruthlow su Honda. Quinto tempo per Valentino Rossi, preceduto dal francese Johan Zarco. Dovizioso ha fermato il cronometro sul tempo di 1.38.923, staccando Vinales di soli 89 millesimi, e Crutchlow di 113. Per Zarco il distacco è stato di 220 millesimi, e per Rossi di 227. Sesto miglior tempo per Danilo Petrucci, poi Pedrosa; soltanto nono Marc Marquez, staccato di 467 millesimi, mentre Jorge Lorenzo ha chiuso 12mo a 754 millesimi.