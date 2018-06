Dorna, intesa per Gp del Brasile dal '21

ROMA, 15 GIU - Dorna, la società che detiene i diritti commerciali della MotoGp, ha annunciato la firma di un accordo preliminare con Rio Motorsports, primo passo verso un nuovo evento da inserire nel calendario del motomondiale dal 2021: il GP del Brasile. La sede ospitante della gara sarebbe una nuova pista costruita a Rio de Janeiro. Se omologato, il circuito potrebbe quindi aderire al calendario MotoGp già fra tre anni, riportando in Brasile il campionato motociclistico più veloce del mondo. "Abbiamo uno sport, un paddock e una griglia veramente globali e aggiungere un altro paese al nostro calendario, specialmente uno come il Brasile, è sempre qualcosa a cui aspirare" ha detto il ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta, commentando il memorandum di intesa. L'ultima volta che le moto hanno corso in Brasile è stato nel 2004, sulla pista di Jacarepaguá.