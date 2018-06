Tennis: Stoccarda, Federer in semifinale

ROMA, 15 GIU - Roger Federer ha guadagnato un posto nelle semifinali del torneo di Stoccarda, in corso sull'erba della città tedesca che inaugura la stagione del tennis sull'erba. Il 36enne fuoriclasse svizzero, n.2 del ranking mondiale e primo favorito del seeding ha superato con un doppio 6-4, in un'ora e 5 minuti, l'argentino Guido Pella, n.75 Atp. Al campione di Basilea, 97 trofei in bacheca tra cui 20 Slam (record), rientrato sul circuito dopo 81 giorni di assenza, manca ora un altro match per raggiungere la finale e spodestare nuovamente Rafa Nadal dal vertice Atp.