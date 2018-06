Snai: Messi e Francia partenza sprint

ROMA, 15 GIU - A guardare le quote è un testa-coda: Argentina-Islanda, in programma domani, si presenta con un pronostico molto squilibrato in favore dell'albiceleste. Almeno stando ai quotisti Snai che vedono la vittoria della Seleccion a a 1,30, contro il successo islandese che vale 11 volte la scommessa. Ad alta quota anche il pareggio, a 5,25. La stella, manco a dirlo, è Lionel Messi: il suo gol nel debutto è ritenuto più che probabile e dato a 1,85. Il quadro del Gruppo D si completa con la sfida tra Croazia e Nigeria, con la nazionale di Dalic nettamente favorita a 1,73 e quella africana indicata a 5,25. Il pareggio è un'ipotesi da 3,60. Nel Gruppo , la Francia debutta con l'Australia in un match per i quotisti a senso unico: 1,25, contro il 10 dei Socceroos e 6,75 per il pareggio. Equilibrato l'altro match del gruppo, Perù-Danimarca: il '2' è a 2,35, l' '1' a 3,20, come il pareggio.