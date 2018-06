Pallanuoto: Rudic nuovo tecnico Pro Recc

GENOVA, 15 GIU - Ratko Rudic è il nuovo allenatore della Pro Recco. Croato, 70 anni, Rudic è riconosciuto come uno dei più grandi coach di pallanuoto di tutti i tempi. Ha vinto quattro ori olimpici al timone di tre nazionali diverse (Jugoslavia 1984 e 1988, Italia 1992, Croazia 2012). Da giocatore ha militato nello Jadran di Spalato e nel Partizan Belgrado. Da coach ha allenato solo nazionali: Jugoslavia, Italia, Stati Uniti, Croazia e Brasile. L'ultima esperienza risale al 2016: alla guida della selezione verdeoro, Rudic è stato in grado di battere i campioni della Serbia alle Olimpiadi di Rio. "Sono molto onorato di essere stato chiamato dalla Pro Recco, la società più titolata al mondo con una grande tradizione e un luminoso futuro davanti a sé - afferma il tecnico -. Non è stato difficile accettare: a Recco esiste un progetto che mi stimola e mi dà grande energia". Obiettivo Champions? "Quando prendo una squadra la porto sempre a vincere...".