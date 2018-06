Milan: Li, ricapitalizzazione entro 28/6

MILANO, 15 GIU - Il presidente del Milan, Li Yonghong, nel corso del cda lampo di questa mattina, avrebbe rassicurato i consiglieri sul fatto che completerà l'aumento di capitale con i 32 milioni di euro residui, entro il termine del 28 giugno. È quanto si apprende da fonti del club, che si appresta a chiudere il bilancio con una perdita di circa 75 milioni. Nel corso del cda, chiariscono le stesse fonti, non si sarebbe invece parlato del socio che potrebbe affiancare Li Yonghong mentre il tema stadio sarebbe stato toccato solo marginalmente. Il Milan intanto prepara la missione Uefa, con l'udienza a Nyon prevista per il 19 giugno. Insieme all'ad Marco Fassone, si presenteranno davanti alla Camera Giudicante il professor Umberto Lago, l'avvocato Roberto Cappelli e il Cfo Valentina Montanari, la dirigente che ha curato il dossier per il Settlement Agreement negato dalla camera investigativa.