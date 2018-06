Moto3, Catalogna, Martin domina libere

ROMA, 15 GIU - Il pilota spagnolo Jorge Martin è stato il più veloce della Moto3 nella prima sessione di prime libere in vista del gp di Catalogna in programma domenica sul circuito di Barcellona. Martin, in sella a una Honda, ha fatto segnare il tempo 1.49.241, staccando di 285 millesimi l'italiano Nicolò Bulega su Ktm; terzo miglior tempo di queste libere è statpo quello del ceco Jakub Kornfell, anche lui su Ktm, in ritardo di 380 millesimi da Martin. Indietro, ma non troppo l'altro spagnolo Aron Canet. Degli altri italiani, settimo tempo Enea Bastianini, decimo per Marco Bezzecchi.