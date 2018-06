Tennis: la X edizione Antico Tiro a volo

ROMA, 14 GIU - Il tennis rosa torna a Roma per la X edizione del torneo internazionale femminile Itf 'Antico Tiro a Volo'. La kermesse aprirà i battenti domenica 1 luglio con i match di qualificazione, mentre il tabellone principale partirà martedì 3 luglio. La presentazione è avvenuta oggi al circolo Antico Tiro a Volo di Roma. Tra le precedenti giocatrici che hanno iscritto il loro nome nell'albo d'oro del torneo, figurano tenniste di alto livello come Tathiana Garbin, attuale capitano della squadra italiana di Fed Cup ed ex numero 22 della classifica mondiale e la 26enne statunitense Christina McHale. Anche per la decima edizione sono attese alcune delle migliori giovani italiane. La vincitrice otterrà 100 punti Wta, mentre la finalista ne guadagnerà 60.