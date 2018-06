Tiro a volo: Cdm,Italia 2 medaglie miste

ROMA, 14 GIU - L'Italia chiude la tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo a Malta con due medaglie, argento e bronzo, nel nuovo evento olimpico del Mixed Team di Fossa. Il secondo posto è arrivato per mano del duo formato da Silvana Stanco, nata in Svizzera a Winterthur ma italiana a tutti gli effetti, e dal poliziotto brindisino Emanuele Buccolieri. I due sono stati i migliori delle qualifiche, chiuse con lo score di 139/150 e il dorsale numero uno della finale. Nel round decisivo si sono alternati al comando con l'accoppiata slovacca formata da Zuzana Stefecekova ed Erik Varga, non allontanandosi mai dal podio. I due team si sono affrontati nel rush finale, cominciato con due piattelli di ritardo per gli azzurri, e alla fine hanno prevalso gli slovacchi per 42-39 su 50 piattelli. Al terzo posto la supercoppia, favorita della vigilia, composta da Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, con il punteggio di 31/40.