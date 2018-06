Roma, Pallotta smentisce voci mercato

ROMA, 14 GIU - Alisson al Real Madrid per 78 milioni di euro e Nainggolan promesso sposo dell'Inter. Intercettato a Napoli dove si trova ora in vacanza, James Pallotta si sarebbe lasciato andare ad alcune clamorose rivelazioni di mercato. Rivelazioni che però lo stesso presidente della Roma smentisce attraverso un paio di tweet pubblicato dall'account ufficiale del club giallorosso: "Ho letto con molto divertimento che avrei rilasciato alcune dichiarazioni su tema mercato. Stavo invece scherzando con un gruppo di ragazzi e ho risposto sarcasticamente secondo le indiscrezioni in voga sui giornali e su Twitter mentre ero in Italia. Non c'era nulla di serio in quello che stavo dicendo mentre mangiavo una pizza. Solo humour americano che qualcuno non capisce".