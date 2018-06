eSports puntano a Parigi 2024

ROMA, 14 GIU - Quello degli sport elettronici, i cosiddetti eSport, sta diventando sempre più un fenomeno di massa. Dopo il riconoscimento come attività sportiva da parte della Federazione Italiana Taekwondo (Fita), ora il mondo dei games punta alle Olimpiadi, obiettivo Parigi 2024. Un progetto ambizioso al quale sta lavorando lo stesso presidente della Fita, Angelo Cito. "L'idea di vedere gli eSports approdare alle Olimpiadi non è affatto un miraggio, ma un obiettivo raggiungibile - ha spiegato nel suo intervento al panel di GiocoNews.it durante la Social Media Week di Milano -. Per farlo, però, bisogna creare una cultura di questo settore che dia regole certe e adeguate e, soprattutto, che metta al centro il giocatore. L'impegno che ho assunto è quello di provare a organizzare questo fenomeno: e a breve partiremo con le attività di tesseramento dei giocatori, almeno per quanto riguarda i giochi di lotta, con l'organizzazione di eventi e con la formazione".