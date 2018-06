Mondiali: Cuper, Salah sarà in campo

ROMA, 14 GIU - "Posso dire che Salah sarà in campo domani contro l'Uruguay. Si è allenato bene con i compagni, lo farà anche oggi e se non ci saranno imprevisti lo schiererò". Così Hector Cuper, ct dell'Egitto, nella conferenza della vigilia dell'esordio mondiale dei 'Faraoni' contro l'Uruguay, in programma nell'Arena Ekaterinburg.