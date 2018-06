G.Mediterraneo, Pellielo alfiere azzurro

ROMA, 14 GIU - Sarà il fuoriclasse del tiro a volo Giovanni Pellielo, 48enne vercellese, il portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Lo ha ufficializzato il Coni. Talento senza età e conosciuto anche per la sua profonda religiosità, a Rio 2016, Olimpiade in cui ha conquistato l'argento nella Fossa, Pellielo era il veterano della spedizione azzurra e quello carioca è stato per l'azzurro il quarto podio olimpico in altrettante edizioni dei Giochi (in tutto ha partecipato a sette Olimpiadi, da Barcellona 1992 a Rio 2016). La bacheca di Pellielo vanta infatti anche gli argenti di Atene e Pechino e il bronzo di Sydney. In più ha vinto 4 titoli mondiali, 3 Europei e 7 Coppe del Mondo Pellielo accoglie il testimone della sua compagna di nazionale, e olimpionica a Londra, Jessica Rossi - portabandiera tricolore a Mersin 2013.