Udinese, Pradè responsabile area tecnica

UDINE, 14 GIU - Daniele Pradè sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica dell'Udinese. L'ex direttore sportivo della Sampdoria assumerà l'incarico in bianconero a partire dal 1 luglio. La notizia è stata ufficializzata oggi dal club friulano sul proprio sito. "Pradè, a cui sarà affidato il coordinamento dell'area tecnica della società, ha raggiunto risultati estremamente positivi in ogni squadra in cui ha militato nell'arco della sua carriera. Questa grande esperienza rappresenterà ora una risorsa importante per i nostri colori", ha dichiarato il dg Franco Collavino. Pradè, che sarà presentato ai primi di luglio, prenderà il posto di Manuel Gerolin "con cui rimane, da parte della proprietà e della società, un solido rapporto di stima e amicizia", ha aggiunto Collavino.