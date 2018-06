Wta Birmingham: forfait Sharapova

ROMA, 14 GIU - Maria Sharapova si è ritirata dal torneo Wta di Birmingham, (erba, 18-24 giugno) con l'obiettivo di essere in piena forma per il suo ritorno a Wimbledon dopo tre anni di assenza. "Ho bisogno di preservare il mio corpo e qualche volta questo significa dover prendere delle decisioni dure" - fa sapere la tennista russa, n. 23 del ranking Wta dopo i quarti di finale raggiunti al Roland Garros e due volte vincitrice a Birmingham - "Ho davvero bei ricordi di questo torneo e quindi sono dispiaciuta di non poterlo giocare quest'anno". Anche la statunitense Madison Keys, n.10 della classifica mondiale, ha comunicato il suo forfait dal torneo: la finalista del Roland Garros ha un problema gli addominali.