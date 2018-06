Stadio Roma: Malagò, club non coinvolto

ROMA, 13 GIU - "Per quanto riguarda il discorso sportivo, una cosa che mi sembra assolutamente certificata è che non c'è nessun coinvolgimento a nessun titolo né della società, né dei suoi legali rappresentanti in tutta questa storia. È un elemento molto molto importante e significativo". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, riguardo gli arresti legati al progetto dello stadio di Tor di Valle. Quanto al merito dei provvedimenti cautelari e al rischio che l'iter di costruzione possa essere bloccato dalla stessa amministrazione capitolina, Malagò preferisce non commentare: "Non faccio parte della categoria di persone che commentano a caldo queste situazioni perché è sbagliato e il mio stile è un altro - ha chiarito Malagò - Aspettiamo per dare delle valutazioni, non faccio giudizi affrettati. Non sarebbe giusto, né corretto. Quando ci sono delle indagini in corso è doveroso attendere". "Fermare l'inizio della costruzione? È fuori luogo che io intervenga sulle decisioni dell'amministrazione".