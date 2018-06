Diritti tv: Sky e Perform in corsa

MILANO, 13 GIU - Sky e Perform sono rimasti in corsa per i diritti tv della Serie A. Secondo quanto si apprende da alcune fonti, Mediaset si sarebbe invece sfilata nel corso delle trattative avviate dalla Lega per ottenere rilanci dagli operatori. Questa fase si è prolungata oltre le 16.30, orario che la Lega aveva indicato per la ripresa dei lavori dell'assemblea. In base al bando sono possibili rilanci fino alle 20.