Mondiali: Ramos scuote la Spagna

ROMA, 13 GIU - In attesa delle prime dichiarazioni del neoct Fernando Hierro, il capitano della Spagna Sergio Ramos prende la parola sui social per scuotere l'ambiente dopo il clamore suscitato dall'annuncio di oggi, ovvero l'esonero di Julen Lopetegui da parte della dirigenza della Federcalcio. "Siamo la Nazionale - sottolinea Ramos - e rappresentiamo uno stemma, dei colori, una tifoseria, una nazione intera. La responsabilità e l'impegno sono con voi e per voi. Ieri, oggi e domani insieme". Inutilmente, nelle ore precedenti all'annuncio del presidente federale Luis Rubiales, i tre capitani della Spagna (Ramos, Iniesta e David Silva) e altri veterani che hanno peso nello spogliatoio (Reina, Piqué e Busquets) hanno tentato di far cambiare idea allo stesso Rubiales sostenendo che non era il momento di prendere decisioni drastiche. Intanto l'ormai ex ct Lopetegui ha lasciato il ritiro della Roja e sta facendo rientro in patria.