Atp Stoccarda: Federer ai quarti

ROMA, 13 GIU - Ritorno con vittoria per Roger Federer. Nel match d'esordio - direttamente al secondo turno - al torneo sull'erba di Stoccarda (Germania) il fuoriclasse svizzero ha battuto in rimonta per 3-6 6-4 6-2 il tedesco Mischa Zverev. Federer era assente dai campi dal 24 marzo scorso, quando fu battuto al secondo turno del torneo di Miami dall'australiano Thanasi Kokkinakis. E intanto Rafael Nadal, dopo l'undicesimo trionfo al Roland Garros di domenica scorsa, ha annunciato che non giocherà il torneo del Queen's, in programma la prossima settimana a Londra. "Voglio scusarmi - ha fatto sapere lo spagnolo via Twitter - con gli organizzatori del torneo e con tutti i fan che speravano di vedermi giocare ma mi sono consultato con i miei dottori e devo ascoltare cosa mi sta chiedendo il mio fisico".