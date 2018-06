MotoGp: Catalogna, Lorenzo ci crede

ROMA, 13 GIU - Il primo successo in sella alla Ducati ha rinfrancato Jorge Lorenzo, ora convinto di poter finalmente interpretare un ruolo da protagonista nel mondiale MotoGp. "La vittoria del Mugello ha confermato tutto ciò che credevamo fin dall'inizio della stagione e che ho ripetuto molte volte - le parole del maiorchino in avvicinamento al Gp di Catalogna -: non eravamo così lontani dall'essere competitivi e vincenti. Ora abbiamo una chiara linea da seguire e ogni volta mi sento meglio con la mia moto, per cui Montmeló sarà un'altra buona occasione per confermare che possiamo lottare sempre per risultati importanti. Ora che tutti sanno quale sarà il mio futuro per la prossima stagione, posso solo dire di essere totalmente concentrato sul Gran Premio di Catalogna, e che darò il massimo per il Ducati Team con la consapevolezza che la vittoria in Italia ci ha fatto molto bene per il morale".