Mondiali: Hierro nuovo ct della Spagna

ROMA, 13 GIU - E' l'ex 'colonna' del Real Madrid (club in cui ha giocato per 14 anni) Fernando Hierro il nuovo commissario tecnico della Spagna. Lo ha annunciato la federcalcio spagnola (Rfef) dopo aver esonerato Lopetegui. Finora Hierro ricopriva l'incarico di direttore sportivo della stessa Rfef, mentre in precedenza, da allenatore, era stato il 'secondo' di Carlo Ancelotti sulla panchina 'merengue' e poi aveva guidato l'Oviedo. Julen Lopetegui è stato esonerato dal suo incarico di ct della Spagna, a 48 ore dall'esordio della nazionale iberica al Mondiale di Russia 2018 dopo l'annuncio a sorpresa del Real Madrid, che ieri ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico, sotto contratto con la federazione spagnola fino al 2020, per la prossima stagione.