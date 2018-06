Diritti tv: offerte Sky,Mediaset,Perform

MILANO, 13 GIU - Sky, Mediaset e Perform hanno presentato offerte per i diritti tv della Serie A. E' quanto si apprende mentre sono in corso le procedure per l'apertura delle buste con le offerte davanti al notaio. Nessuna offerta è stata presentata da Mediapro, Tim e Italia Way, gli altri operatori che hanno partecipato alle trattative private prima della stesura del bando.