Samp: manifestazione tifosi anti-Ferrero

GENOVA, 12 GIU - "Ferrero non ci rappresenti". Questo lo striscione che campeggiava sotto la sede della Sampdoria, durante la manifestazione di protesta organizzata dalla tifoseria blucerchiata contro il massimo dirigente della Samp. Circa 400 persone si sono date appuntamento per il presidio che era stato convocato lo scorso 22 maggio, dopo l'assemblea dei supporter nella sala chiamata del porto. "Noi non contestiamo la società, ma il Ferrero presidente che, in diverse occasioni, ha mancato di rispetto alla storia della Samp", hanno ripetuto i tifosi, che hanno preso la parola. La rottura era avvenuta dopo la partita di campionato contro il Napoli, quando l'arbitro sospese il gioco per alcuni minuti a causa dei cori discriminatori dei tifosi della Samp nei confronti dei partenopei. In quell'occasione Ferrero aveva parlato di "quattro scappati di casa".