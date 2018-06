Mondiali: Collina, arbitri sono pronti

MOSCA, 12 GIU - Gli arbitri selezionati per il Mondiale sono pronti per l'inizio del torneo. Il presidente della commissione arbitri della Fifa, Pierluigi Collina, presenta così la sua squadra a due giorni dal fischio d'inizio dei mondiali di Russia 2018. "È stato un processo lungo e faticoso ma ora gli arbitri hanno voglia di cominciare" ha detto Collina incontrando la stampa, sottolineando l'alto livello della preparazione raggiunta dai direttori di gara. Collina ha poi precisato che dopo il loro arrivo in Russia, i direttori di gara hanno arbitrato alcune partite di riscaldamento per "entrare nel ritmo" dei Mondiali.