Universiadi: direttore Fisu a Napoli

NAPOLI, 12 GIU - Continuano le riunioni tecniche in vista dell'Universiade 2019. A Napoli è sbarcato il direttore della Fisu, Marc Vandenplas, accompagnato dalla sua vice Jing Zhao e dallo sport assistant Brian Carrer. Con loro anche gli advisor di Epic Alan Shaw, Paul Freudensprung e Hubert Porzio Giovanola. Tra i temi di cui si parlerà - in attesa del responso sul villaggio atleti da parte dello Steering Committee della Fisu, che arriverà a Kazan il prossimo 15 giugno - impianti, sicurezza, trasporti, tecnologia e servizi alle delegazioni. Si va avanti, intanto, con le questioni relative ai lavori di rifacimento degli oltre sessanta impianti interessati dalle gare. Ieri sera incontro operativo sullo stadio San Paolo nel corso del quale i tecnici del Comune di Napoli si sono confrontati con quelli della struttura commissariale. Durante l'incontro, al quale non ha preso parte il commissario Luisa Latella, è stato presentato il progetto definitivo dello stadio.