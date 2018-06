Basket: 3x3 donne, Italia campione mondo

ROMA, 12 GIU - La nazionale italiana femminile di basket 3x3, nuova disciplina olimpica, ha vinto a Manila il campionato del mondo. Le azzurre hanno battuto in finale le campionesse uscenti della Russia con il punteggio di 16-12. In semifinale la nazionale allenata da Angela Adamoli aveva superato la Cina per 15-13 e nei quarti gli Stati Uniti per 17-14.