Atp Stoccarda: Viola subito fuori

ROMA, Nulla da fare per Matteo Viola nel primo turno del tabellone principale della "Mercedes Cup", torneo Atp dotato di un montepremi di 656.015 euro in corso sui campi verdi di Stoccarda, in Germania, uno dei due appuntamenti (l'altro è 's-Hertogenbosch, in Olanda) che inaugurano la stagione del tennis sull'erba. Il 30enne veneto, passato attraverso le qualificazioni è stato sconfitto per 6-0 6-3 dal francese Gilles Simon. Primo favorito del torneo è Roger Federer, numero 2 Atp, assente dalle competizioni da quasi tre mesi. Il fuoriclasse svizzero debutterà domani affrontando il tedesco Mischa Zverev.