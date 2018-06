Doppietta Lukaku, Belgio-Costa Rica 4-1

BRUXELLES, 11 GIU - Romelu Lukaku ha segnato due delle quattro reti con le quali il Belgio ha demolito Costa Rica nell'ultima amichevole prima del Mondiale. Il Costa Rica era passato per primo in vantaggio con Bryan Ruiz al 24'. Dries Mertens ha aperto le marcature per i Red Devils pareggiando al 31', quindi Lukaku ha portato il suo personale score a 36 centri in 69 partite, con un tiro al volo sul finire del primo tempo ed un colpo di testa in apertura di ripresa. Michy Batshuayi ha completato il punteggio a favore del Belgio, su assist dello scatenato Lukaku. Eden Hazard è stato la spina nel fianco del Costa Rica, fin quando non ha abbandonato il campo a 20' dal temine, toccato duro. Ma non sembra nulla di grave per il fantasista del Chelsea.