Golf: Johnson torna leader mondiale

ROMA, 11 GIU - Dustin Johnson vince il FedEx St. Jude Classic di golf e riconquista la leadership mondiale. E' durato un mese il regno di Justin Thomas, tornato nuovamente al 2/o posto dell'Official world ranking. E' questo il biglietto da visita presentato da Johnson in vista dello U.S. Open (14-17 giugno), secondo major stagionale. Con l'americano che ha dominato l'ultimo giro del torneo del PGA Tour chiudendo la gara in 261 (67 63 65 66, -19) colpi, 6 di vantaggio sul connazionale Andrew Putnam (2/o a -13). Terzo posto per John Holmes (-9), 4/o per Stewart Cink e Richy Werenski (-8). Mentre Phil Mickelson ha finito la gara in 12/a posizione (-6) grazie a un'ultima manche show. A Memphis (Tennessee) ecco la rivincita di Johnson, che torna al successo dopo un lungo digiuno mettendo a tacere gli scettici che lo davano ormai sulla via del tramonto. E adesso il 33enne di Columbia (Carolina del Sud) sogna l'impresa. Vincere lo U.S. Open dopo aver conquistato il FedEx St. Jude, per centrare un double mai riuscito prima. (ANSA).