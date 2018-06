ROMA, 11 GIU - ""E' stato spiacevole ma si è trattato di un semplice errore di comunicazione. Per fortuna non c'è stato un danno reale, perché quello che è successo non ha influenzato il risultato della gara. Dobbiamo però evitare che si possa ripetere in futuro". E' imbarazzato, il direttore di corsa Charlie Whiting, nel commentare quanto accaduto ieri nel finale del Gp del Canada, quando la modella Winnie Harlow ha sventolato la bandiera a scacchi con un giro d'anticipo, creando confusione tra i piloti e i team, subito invitati a completare comunque i 70 giri previsti. Il caso ha voluto che l'errore sia stato ininfluente ma il caso di "cattiva comunicazione", come ha spiegato Whiting, non si dovrà ripetere. "La bandiera a scacchi è stata data con un giro d'anticipo a causa di un errore di comunicazione con lo starter, colui che apre e chiude le gare - ha proseguito -. Pensava che fosse l'ultimo giro, ha chiesto al race control e glielo hanno confermato. Le persone che non lavorano a tempo pieno in Formula 1 possano essere un po' confuse. Abbiamo a che fare con tante persone, di Paesi diversi, lingue diverse, quindi è difficile fare sempre tutto in maniera perfetta". Oltre alla confusione, si sono rischiate anche situazioni di pericolo perchè molti commissari di pista si sono messi a sventolare le bandiere come accade a gara finita e alcuni avrebbero potuto avvicinarsi troppo alla pista, rischiando di essere travolti. (ANSA).