Addio Barça, Deulofeu andrà al Watford

ROMA, 11 GIU - Gerard Deulofeu è un nuovo calciatore del Watford. La notizia del trasferimento dell'ala di punta è stata ufficializzata dal Barcellona, sul proprio account di Twitter, dove è stata pubblicata anche una frase di ringraziamento indirizzato al giocatore. Secondo quanto riferisce il sito online di Sport, il costo dell'operazione si aggira sui 13 milioni, più quattro di bonus. Il club catalano ha fatto sapere che manterrà una percentuale anche sulle future operazioni che riguardano il giocatore. Deulofeu da tempo non rientrava nei piani dell'allenatore Ernesto Valverde, chiuso com'era da una concorrenza molto qualificata. Per il giocatore la Premier League non è una novità, dal momento che ha già indossato la maglia dell'Everton, la seconda squadra di Liverpool. In passato ha giocato anche nel Milan.